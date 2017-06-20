Kayseri Ticaret Odası Başkanı Mahmut Hiçyılmaz:

KTO Haziran ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KTO Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan KTO Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, "11 ayın sultanı Ramazan ayını sağlık ve sıhhat içerisinde idrak ederek, onunu mutluluğunu yaşayarak bir Ramazan bayramına daha erişmek üzereyiz. Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Sağlık ve sıhhat içerisinde Ramazan bayramına da ulaştırsın diye temennide bulunuyorum" dedi.

2016 yılının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan acı yıllardan biri olduğunu söyleyen Başkan Hiçyılmaz, "2016 yılının ülkemize vermiş olduğu sıkıntıların acılarını üzerimizden yeni atıyoruz. Çünkü 2016 yılı Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan çok acı yıllardan biri olmuştur. Maalesef 15 Temmuz gibi bir acıyı hep beraber yaşadık ve arkasında da ülkemizin ekonomik olarak da sıkıntıya girmesinden dolayı saldırıların devam ettiğini gördük" ifadelerini kullandı.

2017 yılında toparlanma sürecinin yaşandığını kaydeden Hiçyılmaz, "2017 yılında toparlanma sürecini yaşıyoruz ve son açıklanan rakamlara bakıldığında da ihracatımızda ve işsizliğimizde önemli düşüşler olduğunu gözlemliyoruz. Özellikle büyüme rakamlarımızın beklenenin çok üzerinde gelmesi, yüzde 5 oranında büyümüş olmamız, sanayi de yüzde 5.3’lük bir büyümenin olması 2017 yılının ve inşallah devam eden yıllarda da ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşma noktasında başarılı yıllar geçirecektir diye düşünüyorum. İş dünyası olarak bizim üzerimize düşen çok önemli görevlerin olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ülkemiz belirli noktalara gelecekse iş dünyasının gayretleri ile gelecek. Hükümetimizin de bizim arkamızda olması gerekiyor. Hükümetimiz 2017 yılının başından itibaren destekleri ve teşvikleri ile iş dünyasının önünü açacak tedbirler almıştır" şeklinde konuştu.

Başkan Mahmut Hiçyılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Mayıs ayında ülkemizin ihracatında yüzde 8 civarında bir artış söz konusu olmuştur. 2017 yılının toplamına baktığımızda inşallah yüzde 10 civarında ihracatta artış olmasını temenni ediyorum. İhracattaki bu artışımız ve büyüme noktasında geldiğimiz seviyeler işsizlik oranında da azda olsa bir gerilemenin de söz konusu olduğunu gösteriyor. Yüzde 11.7 civarında işsizlik söz konusudur. Önceki aya göre de yüzde 0.9’luk bir gerileme var. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başlatmış olduğu işsizlik ile alakalı seferberliğe Kayseri olarak bizde gerekenleri yaptığımızı düşünüyoruz. Şuana kadar yapılan istihdamlarda Kayseri olarak bu yıl içerisinde 30 bin hedef konmuş olan istihdama ulaşacağımızı görüyoruz."