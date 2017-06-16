Kayseri Ticaret Odası Dış ticaret Eğitim Programı Düzenliyor

17-21 Temmuz tarihleri arasında İŞKUR işbirliğinde gerçekleştirilecek olan eğitim programı sayesinde, katılımcılara istihdam kolaylığının yanı sıra çeşitli imkânlar da sağlanacak. Ayrıca eğitime katılarak başarılı olanları istihdam edecek işverenler de İşbaşı Eğitim Programları kapsamında sunulan teşviklerden yararlandırılacak.

Düzenlenen eğitim programına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bu eğitim ile amaçlarının, Oda üyelerinin dış ticaret elemanı ihtiyacının karşılanabilmesi ve bunun yanı sıra üniversite eğitimi almış dil bilen bireylerin iş dünyasına kazandırılması olduğunu kaydetti.

Eğitim programına katılım sağlanabilmesi için genel ve özel şartların bulunduğunu vurgulayan Hiçyılmaz, “Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum bulunmaması ve Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca, İŞKUR’a işsizlik kaydı yaptırmış, 20-35 yaş arasındaki ön lisans veya lisans eğitimi almış ya da 2017 yılı eğitim öğretim döneminde mezun olabilecek durumda bulunanlar eğitime başvurabileceklerdir. Eğitime katılacakların, İngilizce, Arapça, Almanca, İspanyolca ve Rusça dillerinden en az birini iyi derecede bilmesi ve Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak sözlü sınavda başarılı olması gerekmektedir. Eğitime katılmak isteyenler, Kayseri Ticaret Odası www.kayserito.org.tr web sitesi üzerinden eğitim programına başvuru yapabilecektir. Eğitime katılma koşullarına ilişkin Kayseri Ticaret Odası ve İŞKUR’dan detaylı bilgi alınabilecektir” dedi.

Oda üyelerine seslenen Başkan Hiçyılmaz, “En az 2 sigortalı çalışanı olan üyelerimizin yararlanabileceği program kapsamında, katılımcılara günlük 54 TL ödenecek ve kısa vadeli sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanacaktır. Eğitim programı kapsamında başarı gösteren adayları istihdam eden üyelerimiz, İşbaşı Eğitim Programları Kapsamında İşverenlere Sunulan Teşviklerden yararlanabilecektir” ifadelerini kullandı.

Dış ticaret eğitiminin toplam 40 saat olarak planlandığını belirten Başkan Hiçyılmaz, eğitimin Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleştirileceğini belirtti.