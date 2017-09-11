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11 Eylül 2017 13:47

Kayseri Ticaret Odası YÖREX’e Katılacak

Kayseri Ticaret Odası, TOBB’un desteği ile Antalya Ticaret Borsası tarafından 13-17 Eylül 2017 tarihlerinde düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’te Kayseri Pastırması, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısı’nı tanıtacak.

Kayseri Ticaret Odası YÖREX’e Katılacak

11 Eylül 2017 13:47


Bu yıl 8’ncisi düzenlenecek olan YÖREX fuarına ilişkin açıklamada bulunan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, bu önemli organizasyona Oda olarak her yıl katıldıklarını ve Kayseri Ticaret Borsası ile birlikte açacakları stantta Kayseri’ye özgü yöresel ürünlerin tanıtımını yapacaklarını ifade etti.


Başkan Hiçyılmaz, YÖREX’te tanıtılacak olan Kayseri pastırması, Kayseri Sucuğu ve Kayseri Mantısının tescili için AB Komisyonu’na başvuru yaptıklarını hatırlatarak, bu başvurunun kabul edildiğini ve inceleme sürecinin devam ettiğini belirtti.


Kayseri Ticaret Odası olarak, bu yıl da geniş bir ekiple YÖREX’te yer alacaklarını belirten Hiçyılmaz, fuara katılanlara pastırma, sucuk ve mantı ikramında bulunacaklarını da kaydetti.


Yöresel ürünlerin tanınırlığının artması bakımından YÖREX’in önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Başkan Hiçyılmaz, fuarının gerçekleşmesinde katkıları bulunan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri ile ANFAŞ Fuarcılık yetkililerine teşekkür etti.




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