Kayseri TOHM sporcuları Açık Su Milli Takım seçmelerine damga vurdu

Kayseri’de bulunan TOHM’da hazırlanan 11 yüzme sporcusu, geçtiğimiz günlerde İzmir’de yapılan Açık Su Milli Takım seçmelerindeki gösterdikleri performans ile milli takıma seçildi. 12-15 Temmuz tarihinde Malta’da yapılacak olan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda ve 28-30 Temmuz Yunanistan’da yapılacak olan Comer Cup Yüzme Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan 11 sporcu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici’yi makamında ziyaret etti.

Sporcular ile yakından ilgilenen Eskici, "Kayseri’de Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi olarak yüzme faaliyetinde değerli sporcularımızın üstün başarıları ve gayretleri var. Ben bu başarılarından dolayı sporcularımı, antrenörlerini ve teknik heyetin hepsini tebrik ediyorum. Sporcularımız geçen hafta İzmir’de yapılan açık su milli takım seçmelerine katıldılar. O gün peş peşe başarılar gelmeye başladı. Bizde bu başarıları paylaşarak onların mutluluklarına ortak olmaya çalıştık. Bu başarı tesadüfi yapılan bir başarı değildir. Aynı zamanda 10 tane sporcumuz milli takıma seçildi. Orada hepsi derece aldılar ve milli takıma seçildiler. Temmuz ayının 2’inci haftasında Malta’ya, daha sonra da son haftasında da Yunanistan’daki müsabakalara katılacaklar. Ülkemizi açık su milli takım yarışmalarında temsil edecekler. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Spor disiplinden ibarettir. Başarı tesadüfle olmuyor" ifadelerini kullandı.

Başarılı sporcu Orhan Emre Gökoluk da, “4 sene önce Kayseri’ye taşındık. Adana’da hocamızla tanıştıktan sonra buraya taşınma kararı aldık. Antrenmanlarımıza çabuk adapte oldum. Sonrada gelişme dönemi başladı. Türkiye şampiyonlarına katıldık. Geçen sene açık su dalında kendimizi denemek istedik. Geçen sene 5 bin metrede birinci olup Avrupa gençler şampiyonasına katıldım. Spor bana daha disiplinli olmayı öğretti. Başarı tadını almak çok güzel. Onun hazzını hissettirdi. Çok güzel duygular yaşattırdı" dedi.

Eskici ziyarette sporculara çeşitli hediyeler verdi.