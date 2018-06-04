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04 Haziran 2018 10:30

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

Kayseri U-13 Ligi B Grubu’nda orta sıralarda yer alan Anadolu Yıldızları, zayıf rakibi Makfitspor’u rahat bir futbolun ardından 5-0 mağlup etti.

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

04 Haziran 2018 10:30

Bu skor ile birlikte Anadolu Yıldızları ligin son haftasına 13 puan ile girdi. Makfitspor ise 3 puanda kaldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakem: Mustafa Soner Yüce xxx


Anadolu Yıldızları U-13: Necati Karacaoğlan xxx, Mustafa Toraman xxx, Muhammed Kaya xxx, S.Talha Akkoyun xxx, Ahmet Eşref Göydan xxx, Davut Uluman xxx (Dk. 55 Samet Ünal xx), Ozan xxx, Cem Kaya xxx, Yusuf Yıldız xxx (Dk. 38 Burak Efe xx), Yusuf Korkut xxx


Makfitspor U-13: Furkan Duman x, Mehmet Arda xx, İsmailcan Geze x, Gökdeniz Kurban x, Seyit Ahmet Çetin x, Mehmet Yerlikaya x, Enver Atan x, Mehmet Emin Bülbül x, Atilla Topuz x, İzzethan Tekin x, Bilal Aydıngüler x


Goller: Yusuf Korkut Dk. 12, Ozan Yancı Dk. 13, 48 ve 55, Samet Ünal Dk. 60 (A.Yıldızları)




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