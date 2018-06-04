Kayseri U-13 Ligi A Grubu

Bu skor ile birlikte Anadolu Yıldızları ligin son haftasına 13 puan ile girdi. Makfitspor ise 3 puanda kaldı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakem: Mustafa Soner Yüce xxx

Anadolu Yıldızları U-13: Necati Karacaoğlan xxx, Mustafa Toraman xxx, Muhammed Kaya xxx, S.Talha Akkoyun xxx, Ahmet Eşref Göydan xxx, Davut Uluman xxx (Dk. 55 Samet Ünal xx), Ozan xxx, Cem Kaya xxx, Yusuf Yıldız xxx (Dk. 38 Burak Efe xx), Yusuf Korkut xxx

Makfitspor U-13: Furkan Duman x, Mehmet Arda xx, İsmailcan Geze x, Gökdeniz Kurban x, Seyit Ahmet Çetin x, Mehmet Yerlikaya x, Enver Atan x, Mehmet Emin Bülbül x, Atilla Topuz x, İzzethan Tekin x, Bilal Aydıngüler x

Goller: Yusuf Korkut Dk. 12, Ozan Yancı Dk. 13, 48 ve 55, Samet Ünal Dk. 60 (A.Yıldızları)