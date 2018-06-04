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04 Haziran 2018 10:32

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

Kayseri U-13 Ligi B Grubu’nda zirve mücadelesi veren ancak, Play-Off iddiasını kaybeden Barogücü, 9.

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

04 Haziran 2018 10:32

hafta karşılaşmasında mücadele ettiği Doğa Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederek puanını 24’e çkardı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakem: Cemal Emre Gömeç x


Barogücü U-13: Önder Yıldız xx, Eser Ünal xx, Onur Canyakar xx, Ali Sekmen xx, Enes Veziroğlu xx (Dk. 56 Berkay Çalışkan x), Veysel Hallavi xx, Halil İbrahim Arslan xxx (Dk. 49 Volkan Ceran x), Emin Sezer xxx, Bekir Bozok xxx (Dk. 56 Ömer Yılmaz x), Zeki Can Sarı xx, Eren Muslu xx


Doğa Gençlikspor U-13: Ensar Işın x, Yiğit Akkurt xx, Mehmet Küpeli x, Emir Talha Orhan x, Hayri Siviş x, Metehan Akdoğan x, Ali Çalık x, Arda Şahin xx, Ali Arslan x, Berkuk Bulut xxx, Ömer Faruk Altay xx


Goller: Zeki Can Sarı Dk. 12, Bekir Bozok Dk. 17, Halil İbrahim Arslan Dk. 29, Emin Sezer Dk. 48 (Barogücü), Berkuk Bulut Dk. 19 (Doğa Gençlikspor)




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