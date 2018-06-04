Kayseri U-13 Ligi A Grubu

hafta karşılaşmasında mücadele ettiği Doğa Gençlikspor’u 4-1 mağlup ederek puanını 24’e çkardı.
Stat: Argıncık 1 Nolu
Hakem: Cemal Emre Gömeç x
Barogücü U-13: Önder Yıldız xx, Eser Ünal xx, Onur Canyakar xx, Ali Sekmen xx, Enes Veziroğlu xx (Dk. 56 Berkay Çalışkan x), Veysel Hallavi xx, Halil İbrahim Arslan xxx (Dk. 49 Volkan Ceran x), Emin Sezer xxx, Bekir Bozok xxx (Dk. 56 Ömer Yılmaz x), Zeki Can Sarı xx, Eren Muslu xx
Doğa Gençlikspor U-13: Ensar Işın x, Yiğit Akkurt xx, Mehmet Küpeli x, Emir Talha Orhan x, Hayri Siviş x, Metehan Akdoğan x, Ali Çalık x, Arda Şahin xx, Ali Arslan x, Berkuk Bulut xxx, Ömer Faruk Altay xx
Goller: Zeki Can Sarı Dk. 12, Bekir Bozok Dk. 17, Halil İbrahim Arslan Dk. 29, Emin Sezer Dk. 48 (Barogücü), Berkuk Bulut Dk. 19 (Doğa Gençlikspor)