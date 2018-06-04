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04 Haziran 2018 10:36

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

U-13 Futbol Ligi A Grubu’nda zirve yarışı veren Kayseri Şekerspor, zayıf rakibi Demirspor’u 5-0 yenerek iddiasını son haftaya taşıdı.

Kayseri U-13 Ligi A Grubu

04 Haziran 2018 10:36


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakem: Safa Çalışkan xxx


Kayseri Şekerspor U-13: Osman Cahit Tektaş xxx, Yusuf Uçar xx (Dk. 41 Ramazan Emre Mezgitli x), Metin Yılmaz xx (Dk. 44 Hasan Obut x), Mustafa Erdoğan xxx, Ömer Faruk Sekmen xx (Dk. 44 Eren Kumsar x), Ömer Eren Akkoyun xxx, Mehmet Patır x (Dk. 7 Fatih Ümit Sarıca xx), Arda Özdemir xxx, Eren Uçmak xxx (Dk. 40 Derviş Yılmaz xx), Cihan Özşahin xxx, Samed Murat Ulusoy xxx


Kayseri Demirspor U-13: Recep Özmen x (Dk. 38 Safa Yılmaz x), Şükrü Eşiyok x, Y.Emre Demir x, Eren Sağdıç x, Mustafa Yılmaz xx, Berkay Uzun x, Emirhan Şahin x (Dk. 34 Gökalp x), M.Akif Kılıç xx, Buğra Aslan x, Ali Demir x, A.Hamdi Aksoy x


Goller: Samed Murat Ulusoy Dk. 14, Eren Uçmak Dk. 35, Fatih Ümit Sarıca Dk. 42 ve 53, Arda Özdemir Dk. 50 (Kayseri Şekerspor)




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