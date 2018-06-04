Kayseri U-13 Ligi B Grubu

haftaya namağlup giren iki takımın karşılaşmasında Erkiletspor’u 3-0 mağlup eden Kayserispor, ligin son haftasına lider olarak girdi.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakem: Arman Erkılıç x

Kayserispor U-13: Mecit Kaan Ateş xxx, Mehmet Buğra Yurduseven xx (Dk. 57 Burak Efe Arslan x), Mahmut Can Uluçay xx, Mert Dinç xx, Fikret Arda İbiş xxx, Serkan Güvercin xx, Eren Ege Akbul xx (Dk. Muhammed Eren Arıkan x), Samet Türk xx, Furkan Arslan xxx, Ahmet Mukan xxx, Arda İlhan xx (Dk. 45 Ali Bayram x)

Erkiletspor U-15: Ata Velioğlu xx (Dk. 45 Arslan Murat x) İlker Toprak x, Semih Mert xx, Abdülbaki Toprak x, Mikail Akbaş xx, Emin Can Irmak xx (Dk. 31 Muhammet Selçuk x), Talha Mert Balgüneş x, Ahmet Kaan x, Yusuf Yüksel x (Dk. 28 Battal Ekinci x), Emre Gökay x (Dk. 36 Muhammet Can xx), Melih Pınar x

Goller: Fikret Arda İbiş Dk. 14, Ahmet Mukan Dk. 33, Furkan Arslan Dk. 43 (Kayserispor)