Kayseri U-14 Futbol Ligi'de oynanan maçta Gençlerbirliği ile Develispor, atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak haftayı 2 puan ile kapattılar.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakem: Okan Ceylan

Gençlerbirliği U-14: Murat Topuz, Arda Koçak, Kaan Uğurlu, Musa Akpınar, Can Tosun (Dk. 47 Alperen), Yunus Aslan, Yusuf Çoban, Emre Can Polat, Ahmet Tekin, Ercan Akyol, Mehmet Sakioğlu (Dk. 36 Umut Tuğral)

Develispor U-14: Ömer Soy, Yusuf Zileli, Hürriyet Yıldırım, Metehan Kurt, Kubilay İba, Mahir Çimen, Bilal Sobe, Berat Yurdakul, Atakan Katırlı, Yunus Emre Erol, Ali Er Mehdi

Goller: Amet Tekin Dk. 57 (Gençlerbirliği), Atakan Katırlı Dk. 17 (Develispor)

Kırmızı Kart: Hürriyet Yıldırım Dk. 70 (Develispor)