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Kayseri U-14 Futbol Ligi

Kayseri U-14 Futbol Ligi 3.

hafta karşılaşmasında Doğa Gençlikspor ile karşılaşan Kılıçaslan Yıldızspor, ilk yarıda attığı goller ile rakibini 2-0 mağlup etti.


Stat: Vali Muammer Güler


Hakem: Abdülkadir Keğin


Kılıçaslan Yıldızspor U-14: Kerem Demirel, Mehmet Ülger, Alpaslan Kılıçaslan, Eray Alıcı, Batuhan Yeditepe, Mehmet Ali Kara, İsmail Çetin, Abdurrahman Kendir, Rasim Akgündüz, Eren Taşpınar, Chan Kaya


Doğa Gençlikspor: Ensar Işın, Yiğit Aykurt, Emir Talha Orhan, Mehmet Küpeli, Hayri Siviş, Arda Şahin (Dk. 52 Hasan İnce), Ali Çakıcı, Nihat Can Önal (Dk. 30 Ahmet Özdemir), Mustafa Talha Şahin, Metehan Akdoğan (Dk. 58 Oğuzhan Dursun), Ali Arslan


Goller: Rasim Akgündüz Dk. 16, Alpaslan Kılıçaslan Dk. 24 (Kılıçaslan Yıldızspor)

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