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Kayseri U-16 Futbol Ligi

Kayseri U-16 Futbol Ligi’ ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları ile karşılaşan Erkiletspor, rakibini ilk yarıda bulduğu goller ile 3-0 yenerek ilk üç puanını hanesini yazdırdı.

Kayseri U-16 Futbol Ligi' ilk hafta maçında Anadolu Yıldızları ile karşılaşan Erkiletspor, rakibini ilk yarıda bulduğu goller ile 3-0 yenerek ilk üç puanını hanesini yazdırdı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Hakkı Batuhan Özlü, Ömer Faruk Karaduman, Bekir Kahraman


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Erkiletspor U-16: Yasin Gencer, Nurhak Özer, Orhan Balaban, Abdülbaki Toprak, Nurettin Murat, Bahadır Sarıçiçek, Bayram Kenger (Dk. 58 Murat Atabeker), Derviş Güleç, Doğukan Dibek, Bekir Arslan, İbrahim Sadri ( Dk. 60 Kadir Ataş)


Anadolu Yıldızları U-16: Muhammet Yaman, Mertcan Kılıç, Tevfik Sarıkaya, Osman Göktürk, Mehmet Yolcu, Hasan Polat, Ufuk Tatlı, Muhammet Bıyıklı (Dk. 52 Ozan Yangın), Atakan Dursun, İsmail Aslantaş (Dk. 58 Mustafa İbey), Aziz Gül (Dk. 40 Salih Buğra)


Goller: Dk.23 Bayram Kenger, Dk. 26 Bekir Arslan, Dk. 35 Bahadır Sarıkaya (Erkiletspor)

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