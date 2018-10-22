Kayseri U-16 Futbol Ligi’nin ilk haftasında Erciyes İdmangücü ile karşılaşan Gültepespor, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak lige galibiyet ile başladı.
Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin ilk haftasında Erciyes İdmangücü ile karşılaşan Gültepespor, 1-0 geriye düştüğü maçı 4-1 kazanarak lige galibiyet ile başladı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Furkan Ulu, Okan Ceylan
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Gültepespor: Mustafa Erginer, Hafız can Türk, Furkan Çağlar, Kadir Aydoğdu, Işık Polat, Ahmet Bozkurt, Ömer Kahraman (Dk. 60 Emre Bulu), Emre Bayraktar (Dk. 50 Eren Arda), Hasan Öztaşx, Orhan Erdoğan, Ömer Can Yiğit (Dk. 14 Mustafa Türkmen)
Erciyes İdmangücü: Nadir Mullaoğlu, Enes Karaman, Furkan Özel, Eren Yükselen, Mehmet Doğan, Koray Altuntaş, Metehan Olgun, Özgür Çiçek, Tufan Ayaz, Yakup Öztürk (Dk. 65 Talha Çetin), Zafer Günay
Goller: Dk.15 Metehan Olgun (Erciyes İdmangücü) Dk. 30 Kadir Aydoğdu, Dk. 73 Orhan Erdoğan, Dk. 70,76 Hasan Öztaş (Gültepespor)