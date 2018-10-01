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Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nun güçlü ekibi Gençlerbirliği, ligde son sıralara demir atan rakibi Belsinspor’u 13-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yoluna üç puan ile devam etti.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nun güçlü ekibi Gençlerbirliği, ligde son sıralara demir atan rakibi Belsinspor'u 13-0 gibi farklı bir skor ile yenerek yoluna üç puan ile devam etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Saha Komiseri: Hamit Şen


Belsinspor U-17: Muhammet Yenidoğan (Dk. 8 Kurşat Kamlı), Ömer Söyler, Habib Duru, Uğur Alper, Eren Ayyıldız, Görkem Gültekin (Dk. 44 Hüseyin Ünel), Yasin Beyhan (Dk. 62 Kağan Ünsel), Volkan Bedir, Yasin Koşgel, Okan Öcel, Mehmet Sarp


Gençlerbirliği U-17: Eray Şahin, Fatih Aktaş, Serhat Pakır, Necati Kelek, Burak Karabulut (Dk.49 Vural Avcı), Eren Demir, Hasan Pamuk (Dk.41 Hüseyin Uytum), Sezai Küçük (Dk.59 Erdoğan Bağcı), Umut Yerşilyurtx (Dk.59 Yunus Emre Şahin), Hacı Mert Cingöz (Dk.49 Ersem Bağcı), Batuhan Tekin


Goller: Dk.1 Sezai Küçük, Dk.8 ve 34 Hasan Pamuk, Dk.13, 23 ve 26 Umut Yeşilyurt, Dk.28 Eren Demir, Dk.42 Fatih Aktaş, Dk.48 Necati Kelek, Dk.57 ve 60 Ersem Bağcı, Dk.70 Hüseyin Uytum, Dk.75 Batuhan Tekin (Gençlerbirliği)

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