Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Belsinspor'u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.

Stat Argıncık 1 nolu Saha

Hakemler: Hüseyin Gencan, Ahmet İnci, Hakkı Batuhan Özlü

Hacılar Erciyesspor U-17: Selahattin Çalışkan, Talha Topal, Yasin Mızrak, Orhan Uzun, Çağatay Şamlı, Ünal Arık (Dk. 78 Furkan Gürbüz), Eyüp Çeliksoy, Semih Tuğrul (Dk. 75 Görkem Şimşek), Adem Erül, Anıl Barut, Samed Erül (Dk. 45 Vehdican Kartal)

Belsinspor U-17: Kürşat Kamlı, Volkan Bedel, Görkem Çavdar, Yasin Beyhan, Batuhan Şahinoğlu (Dk. 72 Kaan Ünsal), Nabib Duru (Dk. 43 Tarık Güneş), Yıldırım Beyazıt, Uğur Alper, Ömer Söyler, Eren Ayyıldız, Okan Üçel

Goller: Dk. 11,12.27 Semih Tuğrul, Dk.50,77 Anıl Barut, Dk.72 Vehdican Kartal, (Hacılar Erciyes Gençlik) Dk.20 Görkem Çavdar, Dk. 37 Batuhan Şahinoğlu, Dk. 65 Yıldırım Beyazıt (E.M Belsin)