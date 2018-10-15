İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan karşılaşmada Belsinspor’u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan karşılaşmada Belsinspor'u 6-3 gibi farklı bir skor ile yenen Hacılar Erciyesspor, lige üç puan ile nokta koydu.


Stat Argıncık 1 nolu Saha


Hakemler: Hüseyin Gencan, Ahmet İnci, Hakkı Batuhan Özlü


Hacılar Erciyesspor U-17: Selahattin Çalışkan, Talha Topal, Yasin Mızrak, Orhan Uzun, Çağatay Şamlı, Ünal Arık (Dk. 78 Furkan Gürbüz), Eyüp Çeliksoy, Semih Tuğrul (Dk. 75 Görkem Şimşek), Adem Erül, Anıl Barut, Samed Erül (Dk. 45 Vehdican Kartal)


Belsinspor U-17: Kürşat Kamlı, Volkan Bedel, Görkem Çavdar, Yasin Beyhan, Batuhan Şahinoğlu (Dk. 72 Kaan Ünsal), Nabib Duru (Dk. 43 Tarık Güneş), Yıldırım Beyazıt, Uğur Alper, Ömer Söyler, Eren Ayyıldız, Okan Üçel


Goller: Dk. 11,12.27 Semih Tuğrul, Dk.50,77 Anıl Barut, Dk.72 Vehdican Kartal, (Hacılar Erciyes Gençlik) Dk.20 Görkem Çavdar, Dk. 37 Batuhan Şahinoğlu, Dk. 65 Yıldırım Beyazıt (E.M Belsin)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.