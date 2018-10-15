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Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu’nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor’u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor'u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Ahmet İnci, Bekir Kahraman


Kılıçaslan Yıldız: Ahmet, Güray, Mustafa, Arda, Sefa, Ali, Hakan, Can, Lokman, Ali Ilık, Arif


Kocasinan Gençlik U-17: Burak, Kaan, Adem, Emin, Yunus, Murat, Ahmet, Davut, Mustafa, Celal, İsmet


Goller: Dk. 35,80 Hakan Yıldız, Dk.58 Ali Ilık ( Kılıçaslan Yıldızspor)

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