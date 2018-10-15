Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda oynanan son hafta maçında Kocasinan Gençlikspor'u 3-0 mağlup eden Kılıçaslan Yıldızspor, ligi üç puan ile kapatmış oldu.

Stat: Argıncık 1 Nolu Saha

Hakemler: Hakan Çam, Ahmet İnci, Bekir Kahraman

Kılıçaslan Yıldız: Ahmet, Güray, Mustafa, Arda, Sefa, Ali, Hakan, Can, Lokman, Ali Ilık, Arif

Kocasinan Gençlik U-17: Burak, Kaan, Adem, Emin, Yunus, Murat, Ahmet, Davut, Mustafa, Celal, İsmet

Goller: Dk. 35,80 Hakan Yıldız, Dk.58 Ali Ilık ( Kılıçaslan Yıldızspor)