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Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Anadolu Yıldızları, zayıf rakibi Gültepespor’u 5-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala iddiasını sürdürmüş oldu.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Anadolu Yıldızları, zayıf rakibi Gültepespor'u 5-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala iddiasını sürdürmüş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Muhammet Ülker, Mehmet Kaya, Zafer Demir


Saha Komiseri: Ferhat Şafak


Gültepespor U-17: Furkan Daylak, Can Türk, Mahmuthan İkinci, Ömer Kahraman (Dk.52 Emre), Kadir Aydoğdu, Mustafa Köroğlu, Harun Kır, Orhan Erdoğan, Işık Polat (Dk.37 Melih Dölek), Safa Soydaş, Ali Asal


Anadolu Yıldızları U-17 : Hakan Akarnes, Oğuzhan Şimşek (Dk.70 Mustafa Oktay), Mert Meşel (Dk.80 Samet Bulut),Osman Göktürk, Hasan Can Polat, Galip Bayram, Berat Aydemir (Dk.75 Mert Kılıç),Furkan Koç, Karahan Hamurcu (Dk.75 Emircan Bıyıklı), İsmail Aslantaş (Dk.72 Tevfik Sayikdüç), Mustafa Yılmaz


Goller: Dk.14 ve 57 Ali Asal (Gültepespor) Dk.17 ve 50(Pen.) Berat Aydemir, Dk.42 Mustafa Yılmaz, Dk.54 Karahan Hamurcu, Dk.62 İsmail Aslantaş (Anadolu Yıldızspor)

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