Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda Play-Off mücadelesi veren Anadolu Yıldızları, zayıf rakibi Gültepespor'u 5-2 mağlup ederek bitime iki hafta kala iddiasını sürdürmüş oldu.

Stat: Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Muhammet Ülker, Mehmet Kaya, Zafer Demir

Saha Komiseri: Ferhat Şafak

Gültepespor U-17: Furkan Daylak, Can Türk, Mahmuthan İkinci, Ömer Kahraman (Dk.52 Emre), Kadir Aydoğdu, Mustafa Köroğlu, Harun Kır, Orhan Erdoğan, Işık Polat (Dk.37 Melih Dölek), Safa Soydaş, Ali Asal

Anadolu Yıldızları U-17 : Hakan Akarnes, Oğuzhan Şimşek (Dk.70 Mustafa Oktay), Mert Meşel (Dk.80 Samet Bulut),Osman Göktürk, Hasan Can Polat, Galip Bayram, Berat Aydemir (Dk.75 Mert Kılıç),Furkan Koç, Karahan Hamurcu (Dk.75 Emircan Bıyıklı), İsmail Aslantaş (Dk.72 Tevfik Sayikdüç), Mustafa Yılmaz

Goller: Dk.14 ve 57 Ali Asal (Gültepespor) Dk.17 ve 50(Pen.) Berat Aydemir, Dk.42 Mustafa Yılmaz, Dk.54 Karahan Hamurcu, Dk.62 İsmail Aslantaş (Anadolu Yıldızspor)