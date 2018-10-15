Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda iddiası bulunmayan iki takımın son hafta maçında 1-0 geriye düştüğü maçta Buğdaylıspor’u 3-1 yenen Kayseri İdman Yurdu ligi moralle kapattı.
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda iddiası bulunmayan iki takımın son hafta maçında 1-0 geriye düştüğü maçta Buğdaylıspor'u 3-1 yenen Kayseri İdman Yurdu ligi moralle kapattı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Muhammet Ülker, Turan Çelik, Resul Kural
Kayseri İdman Yurdu U-17: Yusuf Yılmaz, Kerem Sarıkaya (Dk. 41 Ali Osman Güngör), Nuri Avcı (Dk. 78 Mustafa Sancaktar), Rahim Özlü (Dk. 58 Oğuzhan Şirin), Mustafa Karakaya, Ahmet Karahan, Yusuf Yazanel, Berat Şahiner, Oğuzhan Çınar, Galip Akyıldız, Ömer Işık (Dk. 73 Şabancan Deveci)
Buğdaylıspor U-17: Recep Solak, Sami İnkayası, Mustafa Öztürk, Yusuf Ardıç (Dk. 41 Baki Özdemir), Durdu Tepeli, Kenan Byaram, Furkan Zengin, Yusuf Kılıçlı, Alperen Göktürk (Dk. 41 Murat Çift), Aşkın Okur (Dk. 41 Bora Kayaaltı), Mehmet Temizyürek (Dk. 41 Mehmet Atalay)
Goller: Dk. 20 Mehmet Temizyürek (Buğdaylı) Dk. 40 Oğuzhan Çınar, Dk. 70 Oğuzhan Şirin, Dk. 80+1 Mustafa Karakaya (İdmanyurdu)
Kırmızı Kart: Dk. 45 Durdu Tepeli (Buğdaylı)