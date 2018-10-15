Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu son haftasında Gültepespor’u 3-1’lik sonuç ile geçen Kayseri Yolspor, 6 takımın katılacağı Play-Off maçlarında oynama hakkı elde etti.
Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu son haftasında Gültepespor'u 3-1'lik sonuç ile geçen Kayseri Yolspor, 6 takımın katılacağı Play-Off maçlarında oynama hakkı elde etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Turan Çelik *xxx, Uğur Arslan
Yolspor U-17: İmdat Mercan, Murat Akbulut, Tolgahan Arık (Dk. 48 Hamza Şahin), Kaan Sağnak, Emirhan Çalış, Ömer Yerli, Furkan Şahin (Dk. 78 Eren Sefa Günel), Tevfikcan Albayrak (Dk. 52 Birhat Yağbasan), Mustafa Saylağ, Samet Uçar, İsmail Yıldırım
Gültepespor U-17: Orhan Erdoğan, Hafız Can Türk, Kadir Aydoğdu, Ömer Karaman, Mahmuthan İkinci, Mustafa Köroğlu (Dk. 65 Mustafa Erginer), Harun Kır, Memduh Şayık, Serkan Gökmen (Dk. 76 Emre Bulu), Sefa Soydaş, Ali Asal
Goller: Dk. 50 Ali Asal (Gültepe) Dk. 19 Mustafa Saylağ, Dk. 39 Furkan Şahin, Dk. 76 Birhat Yağbasan (Yolspor)
Kırmızı Kart: Dk. 20 Mustafa Saylağ (Yolspor)