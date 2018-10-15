İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu son haftasında Gültepespor’u 3-1’lik sonuç ile geçen Kayseri Yolspor, 6 takımın katılacağı Play-Off maçlarında oynama hakkı elde etti.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu son haftasında Gültepespor'u 3-1'lik sonuç ile geçen Kayseri Yolspor, 6 takımın katılacağı Play-Off maçlarında oynama hakkı elde etti.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır, Turan Çelik *xxx, Uğur Arslan


Yolspor U-17: İmdat Mercan, Murat Akbulut, Tolgahan Arık (Dk. 48 Hamza Şahin), Kaan Sağnak, Emirhan Çalış, Ömer Yerli, Furkan Şahin (Dk. 78 Eren Sefa Günel), Tevfikcan Albayrak (Dk. 52 Birhat Yağbasan), Mustafa Saylağ, Samet Uçar, İsmail Yıldırım


Gültepespor U-17: Orhan Erdoğan, Hafız Can Türk, Kadir Aydoğdu, Ömer Karaman, Mahmuthan İkinci, Mustafa Köroğlu (Dk. 65 Mustafa Erginer), Harun Kır, Memduh Şayık, Serkan Gökmen (Dk. 76 Emre Bulu), Sefa Soydaş, Ali Asal


Goller: Dk. 50 Ali Asal (Gültepe) Dk. 19 Mustafa Saylağ, Dk. 39 Furkan Şahin, Dk. 76 Birhat Yağbasan (Yolspor)


Kırmızı Kart: Dk. 20 Mustafa Saylağ (Yolspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.