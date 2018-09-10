Kayseri U-17 Futbol Ligi'nin 3. hafta maçında kendi sahasında Buğdaylıspor'u konuk eden Kocasinan Şimşekspor, sahadan 6-0 galip ayrılarak, puanını 7 yaptı ve yoluna namağlup devam etmiş oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Levent Yeşilyurt, Turan Çelik, Sami Yılmaz

Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel, Resul Şener, Aktuğ Karahançer (Batuhan Bozkurt), Koray Demir, Umut Can Özavşar, Nazif Aydemir (Dk. 37 SüleymanKaan Kaya), Kadir Dinçaslan, Yasin Eker, Hamza Yıldız (Dk. 51 Uygur Kısır), Emircan Yıldırım (Dk. 62 Mustafa Ferhat Yıldırım), Yıldıray Töbü ** (Dk,36 İsmail Can Erbaş *)

Buğdaylıspor U-17: Recep Sefa Solak (Dk. 75 Yunus Yıldırım), Sami İnkayası (Dk. 78 Batuhan Erdoğan), Mustafa Öztürk (Dk. 70 Yusuf Ardıç), Emre Kestane, Yalçın Koramaz, Yusuf Kenan Bayram, Furkan Zengin, Murat Çift (Dk. 64 Mehmet Eren Patat), Aşkın Okur, Bora Kayaltı, Durdu Tepeli

Goller: Emircan Yıldırım Dk. 2 ve 33, Kadir Dinçaslan Dk. 44, 50 ve 72, Dk. 77 Umut Can Özavşar (Kocasinan Şimşekspor)