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Kayseri U-17 Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu’nda oynanan maçta zayıf rakibi Buğdaylıspor’u 6-0 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Kayseri Atletikspor, Play-Off konusunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu.

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan maçta zayıf rakibi Buğdaylıspor'u 6-0 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Kayseri Atletikspor, Play-Off konusunda önemli bir avantaj elde etmiş oldu.


Stat: Argıncık 2Nolu


Hakemler: Mustafa Emre Doğruer, Şükrü Sevim, Hakkı Batuhan Özlü


Kayseri Atletikspor U-17: Ali Birol, İlhan Köroğlu, Murat Çelik, Adem Aksoy (Dk. 50 Semih Albay), Emre Karakaya, Hamza E.Gürpınar, Alihan Öz, Mustafa Yeşil, Batuhan Sancak (Dk.63 ÖmerYıldız) , Mecit Kayabaşı, Eray Lafçı (Dk. 44 Yusuf Emre Altuntaş)


Buğdaylıspor: Recep Safa Solak, Emre Kestane, Sami İnkayası (Dk. 78 Mert Buğra Çildaş),Furkan Zengin, Alperen Göktürk, Bora Kayaaltı (Dk. 52 Baki Özdemir), Mustafa Öztürk,Yusuf Kenan Bayram, Yusuf Ardıç (Dk. 34 Durdu Tepeli), Murat Çift, Aşkın Okur (Dk. 49 MehmetTemizyürek)


Goller: Mustafa Yeşil Dk. 5 ve 17 , Batuhan Sancak Dk. 47, Mecit Kayabaşı Dk.50 , Hamza Gürpınar Dk. 70 (Pen.)Ömer Yıldız Dk. 78 (Pen.) (Atletikspor)

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