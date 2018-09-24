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Kayseri U-17 Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubunda oynanan maçta Demirspor, 10.

dakikada bulduğu gol ile zayıf rakibi Barogücü'nü 1-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürmüş oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Harun Soyeşik*, Hüseyin Gencan*, Hakkı Batuhan Özlü*


Demirspor: Yüksel Karslıoğlu**, Emir Türe**, Murat Çakmak** (Dk. 47 Yasin Suseven *), Alican Koçer**, Emirhan Koçer**, Muhammet Şanlı***, Furkan Erdoğan***, Serkan Erdoğan**, Yusuf Demir***, Taha Kınacı**, Ali Gökşen**, Yasin Suseven**


Barogücü: Osman Can Biçer**, Mustafa Emir Taflı*, Mehmet Akif Yaman**, Halil İbrahim Çetinkaya* (Dk. 64 Emre İpçin *), Yusuf Salih Şengül*, Samed Koçyiğit**, Samet Can Korkmaz * (Dk. 72 Mehmethan Karahan *), Murat Çelik*, Eren Yıldız*, Adem Halis*, Emre İpçin*,


Gol: Furkan Erdoğan Dk. 10 (Demirspor)


Kırmızı Kartlar: Furkan Erdoğan Dk. 78 (Demirspor), Mehmet Akif Kaman Dk.78 (Barogücü)

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