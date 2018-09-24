Kayseri U-17 Ligi B Grubu

Kayseri U-17 Futbol Ligi B Grubunda oynanan maçta Demirspor, 10.
dakikada bulduğu gol ile zayıf rakibi Barogücü'nü 1-0 yenerek Play-Off iddiasını sürdürmüş oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Harun Soyeşik*, Hüseyin Gencan*, Hakkı Batuhan Özlü*
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu**, Emir Türe**, Murat Çakmak** (Dk. 47 Yasin Suseven *), Alican Koçer**, Emirhan Koçer**, Muhammet Şanlı***, Furkan Erdoğan***, Serkan Erdoğan**, Yusuf Demir***, Taha Kınacı**, Ali Gökşen**, Yasin Suseven**
Barogücü: Osman Can Biçer**, Mustafa Emir Taflı*, Mehmet Akif Yaman**, Halil İbrahim Çetinkaya* (Dk. 64 Emre İpçin *), Yusuf Salih Şengül*, Samed Koçyiğit**, Samet Can Korkmaz * (Dk. 72 Mehmethan Karahan *), Murat Çelik*, Eren Yıldız*, Adem Halis*, Emre İpçin*,
Gol: Furkan Erdoğan Dk. 10 (Demirspor)
Kırmızı Kartlar: Furkan Erdoğan Dk. 78 (Demirspor), Mehmet Akif Kaman Dk.78 (Barogücü)