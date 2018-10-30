Kayseri Ülkü Ocaklarından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri

Düzenlenen konsere Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, STK temsilcileri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesi hazırlanan bayrak şöleni dikkat çekerken, konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Cumhuriyet'in herkes için büyük bir kazanç olduğunu ifade etti. Ülkü Ocakları olarak 2023 hedefleri doğrultusunda çalıştıklarını ve sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Cumhuriyet hepimizin adına büyük bir kazançtır. Vatan coğrafyamızı işgal etmek isteyen hainler ve zalimler ecdadımızın sağlam imanıyla kararlılığıyla bu vatan coğrafyasında boğularak yok edilmişlerdir. Bizde ecdadımızın ve atalarımızın bize bırakmış oldukları emanetin farkındayız. Ülkü ocakları hepimizin yetişmiş olduğu mübarek medreselerdir. Bizler ülkü ocaklarının kuruluş anlayışına dayalı Türk gençliğini ilim, teknik, spor ve resim gibi alanlarında şuurlu bir hale getirerek geleceğin 2023'ünün milliyetçi güçlü Türkiye'sinin yöneticileri olması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bizim sorumluluğumuz büyüktür” diye konuştu.

Ülkücünün kendi nazarında parlayan bir yıldız gibi olması gerektiğini vurgulayan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz, “Genç kardeşlerim eğitim hayatını zamanında başarılı bir şekilde tamamlayacaktır. Ülkücü benim nazarımda parlayan bir yıldız gibi topluma güven veren, inanılan ve yolu gözlenen örnek bir Müslüman olmalıdır. Şekilcilikten uzak, slogan ülkücülüğünden uzak, davasını Allah'ın izniyle yaşaması gerekir” dedi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak konsere gelen herkese teşekkür ederek, devletlerin sadece harplerle değil, bilim ve fenle ayakta duracağının bilincinde olduklarını söyledi. Başkan Çolak: “Çağımızda hürriyet meydan savaşları ile değil, ideolojilerden ve kültürler üzerinden tesis edilmektedir. İlim, irfan yuvası Ülkü Ocakları da devletlerin sadece harplerle değil, bilim ve fenle ayakta duracağının bilincindedir. Başbuğ Alparslan Türkeş ülkücü gençliğe Dokuz Işığı rota tayin etmiştir. Bizler Kayseri Ülkü Ocakları Başkanlığı olarak bu yurt için uğraş vermekteyiz. Çağımızın eğitim ateşi kutlu ocağımızda Türk İslam şuurunu rehber edinerek kültür, sanat, sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde etkinlikler düzenleyerek ülkücü arkadaşlarımızın daha donanımlı ve çağa ayak uyduran bireyler olmasında katkı sağlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Kadir Has Kongre Merkezini dolduran herkes Öğrenci Andını okudu. Daha sonra konser için sırasıyla Alperen Kekilli, Osman Öztunç ve Ali Kınık sahneye gelerek en sevilen şarkılarını seslendirdi.