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24 Kasım 2017 15:08

Kayseri Ülkü Ocakları’ndan Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi

Kayseri Ülkü Ocakları tarafından Başbuğ Alparslan Türkeş’i anma etkinlikleri kapsamında son olarak Cumhuriyet Meydanın da fotoğraf sergisi açıldı.

Kayseri Ülkü Ocakları’ndan Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi

24 Kasım 2017 15:08


Fotoğraf sergisini ziyaret eden Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, Alparslan Türkeş’i anma etkinlikleri kapsamında herkesi Ankara’ya davet ettiklerini söyledi. Başkan Çolak: “Kayseri Ülkü Ocakları olarak elimizde var olan fotoğraflarımızı Cumhuriyet Meydanın da sergiliyoruz. Yarın da Allah izin verirse Ankara’ya hareket edeceğiz. Ankara da 100 bin bozkurt ile Başbuğ Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edeceğiz. Yapılan ziyaretten sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk huzuruna gideceğiz. Anıtkabir ziyaretinden sonra Tandoğan Meydanın da Arenaya geçeceğiz. Burada yapılan sergi de Başbuğ Alparslan Türkeş’in çok güzel fotoğrafları ile karşılaştık” dedi.


Öğretmenler gününü de kutlayan Çolak , öğretmenlerin yeni nesle yön verdiğinin altını çizdi. Başkan Çolak: “ Bugün 24 Kasım Öğretmenler günü, öğretmenlerimizin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı olarak öğrenciler yetiştirmesini temenni ediyoruz. Türk gençliğini daha donanımlı hale getirmek için geleceğe yön veren öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum” şeklinde konuştu.


Yapılan basın açıklamasının ardından vatandaşlar fotoğraf sergisini gezdi.




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