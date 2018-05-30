Kayseri Ülkü Ocaklarından Basın Mensuplarına İftar

Kayseri Ülkü Ocakları’nda düzenlenen iftar yemeğine konuşan İl Başkanı Volkan Çolak, her zaman milletin ve devletin yanında olduklarını ve 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde ’Cumhur İttifakını’ destekleyeceklerini vurguladı. Başkan Çolak, birlik beraberlik içerisinde Türkiye’nin gelişmesi için çalışacaklarını belirterek yapılacak seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Başkan Çolak; "Ülkü ocaklarının geleneksel hale getirdiği iftar çadırında Kayserili hemşehrilerimize destek vermek için Ülkü Ocakları İl Başkanlığımızın önünde bir iftar çadırı kurmuş bulunmaktayız. Halkımıza hizmetten ötürü bir de Kayseri’de bulunan sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile üniversitedeki arkadaşlarımız ve basın mensuplarımızla bir araya gelerek memleketimiz için ne yapabiliriz, birlik ve beraberlik ruhunu nasıl aşılayabiliriz, samimiyeti nasıl ortaya koyabiliriz diye bugün burada iftar düzenledik. Allah bugün burada olanlara daha nice ramazanlar nasip etsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Biz milletimizin, memleketimizin ve devletimizin yanında olmuşuzdur. Sizlerle beraber devletimiz ve milletimiz için adım atacağız. Biz her zaman diyoruz tavrımız Cumhur İttifakından yanadır. Liderimiz Devlet Bahçeli’den yanadır. Ülkücü Türk gençliği Cumhur İttifakından yanadır. Buraya gelen misafirlerimize bunlardan da bahsediyoruz. Yaklaşan 24 Haziran seçimlerin de vatanımız ve milletimiz için hayırlısı olur. Birlik ve beraberlik içerisinde, refah içerisinde Türkiye’nin gelişmesini, Türkiye’nin güçlü adımlarını izleriz" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak, basın mensuplarıyla sohbet etti.