Kayseri Üniversitesi OSB MYO İçin İlk Adımlar Atıldı

Kayseri Üniversitesi'nin Organize Sanayi Bölgesi'ne meslek yüksekokulu kurması için ilk adımlar atıldı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'a iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Karamustafa, yeni kurulan üniversite olmalarına rağmen kısa sürede büyüyüp gelişmek için çaba sarf edeceklerini söyledi.

Üniversitelerin gelişiminde yerel yönetimlerle ve sanayicilerle işbirliği halinde olacaklarını belirten Rektör Karamustafa, “Sanayicilerle işbirliğimizin ilk meyvesi olarak Organize Sanayi Bölgesi'ne meslek yüksekokulu kurmak için kolları sıvadık. Bu sayede hem sanayinin nitelikli eleman ihtiyacı giderilecek, hem de öğrenciler, eğitimlerini uygulamaları bir şekilde görme imkânı bulacaklar. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Nursaçan'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise, Kayseri'de gerek Erciyes Üniversitesi, gerek diğer üniversiteler ile işbirliği halinde olduklarını ve yeni kurulan Kayseri Üniversitesi ile de bu işbirliğini genişleteceklerini kaydetti.

Nursaçan, “Kayseri Üniversitesi'nin gelişimi için elimizden gelen desteği vereceğiz. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir meslek yüksekokulu kurulması fikri vardı. Kayseri Üniversitesi ile bu fikri hayata geçirmeye çalışacağız. Sayın Rektörümüzle bu konuda gerekli görüşmeleri tamamlayıp en yakın zamanda sanayicilerimize bir müjde vermek istiyoruz” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya, OSB ziyaretinde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun da eşlik etti.