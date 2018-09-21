Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karamustafa tebrikleri toplu kabul etti

Dr. Kurtuluş Karamustafa, toplu tebrik töreninde yaptığı konuşmada, Kayseri Üniversitesinin uygulama ağırlıklı bir yapıda olacağını söyledi.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesinde akademik tanışma toplantısı düzenledi. Üniversite için ortak akılla oluşturulmuş bir stratejik plan oluşturacaklarını belirten Karamustafa, sunumunun ardından akademik personelin önerilerini ve görüşlerini dinledi. Karamustafa, tanışma toplantısının ardından, toplu tören ile rektörlük görevine dair tebrikleri kabul etti. Yeni oluşum için hızlı çalışmalarda bulunmak üzere, vakit kaybını önlemek adına toplu tebrik töreni yapmayı uygun bulduklarını söyleyen Karamustafa, “İdari ve akademik personelimiz sağ olsunlar teveccüh gösteriyorlar. Onların göstermiş olduğu ilgi ve alaka bizi son derece mutlu etmekle birlikte, bir taraftan da çalışmak zorundayız. 15 gündür gece gündüz çalışıyoruz, elbette çalışacağız. İlk 15 gündeki tebrikleri hızlı bir şekilde kabul ettik. Ancak baktık ki önü kesilmeyecek, toplu tebrik almaya karar verdik. Dolayısıyla ilk toplu tebriği yaptık. Birkaç kez daha toplu tebrik almak istiyoruz ki, hızlıca çalışalım. Sayın Cumhurbaşkanımız çalışmamız, üretmemiz için bize bu görevi tevdi etti. Biz de buna layık olmak için hızlı bir şekilde çalışacağız, o yüzden böyle bir yola başvurduk” diye konuştu.

Kayseri Üniversitesinin yerleşim yeri 15 Temmuz kampüsü olabilir

Kayseri Üniversitesinin halihazırdaki misyonunun, sektörle entegre biçimde uygulama ağırlıklı eğitim vermek olduğunun altını çizen Karamustafa, üniversitenin yerleşim yerinin henüz belli olmamakla birlikte, bir süre Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz kampüsünde eğitime devam edebileceğini dile getirdi. Yerleşim yerine dair, şehrin yerel yöneticileri ile verilecek olan karar çerçevesinde, gelecek dönemlerde farklı alternatiflerinde değerlendirilebileceğini kaydeden Karamustafa, “Halihazırda 16 birimimiz var. lisansüstü eğitim Enstitüsü ile birlikte 6'sı Erciyes Üniversitesi kampüsü içerisinde. Bunları bir araya toplamaya çalışacağız. 10'u da ilçelerde. Belki 15 Temmuz kampüsü değerlendirilebilir. Orada ve bizim buradaki birimlerimizde eğitim-öğretim devam ediyor. Dolayısıyla bunun ne zaman olacağı konusunda bir netlik yok. Birden bir kampüs ortamı değil de, zaman içerisinde kampüs olacak biçimde bir yapı söz konusu olacak. 15 Temmuz kampüsü bir alternatif olarak düşünülürken, yeni yerlerde de Kayseri Üniversitesi için bir kampüs oluşturulabilir. Bu yalnızca Rektörlüğümüzün vereceği bir karar değil. Bunu, şehrin yerel yöneticileri ile, ileri gelenleriyle, siyasi iradeyle istişare ettikten sonra belirleyeceğiz. Bu karar, Kayseri Üniversitesinin başlangıcı olacak ve kaderini de belirleyecek” ifadelerini kullandı.