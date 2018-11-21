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Kayseri Valiliğinden duyuru: "Vali ve görevli isimleri kullanarak para talep edenlere itibar etmeyin"

Kayseri Valiliği’nden yapılan açıklamada vali ve valilikte görevli isimleri kullanarak para isteyenlere itibar edilmemesi vurgulandı.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada vali ve valilikte görevli isimleri kullanarak para isteyenlere itibar edilmemesi vurgulandı.


Yapılan yazılı açıklamada, "Birtakım kötü niyetli kişilerin sayın valimizin ve valilikte görevli kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak, ihtiyaç sahiplerine yardım edileceği gerekçesi ile verilen hesaplara para yatırmaları istenildiği öğrenilmiştir. İşadamlarımızın ve vatandaşlarımızın bu tür kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, böyle bir durumda derhal güvenlik birimlerine müracaat etmeleri önemle duyurulur" denildi.

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