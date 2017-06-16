Kayseri Valiliğinden gazi ve gazi yakınlarına iftar daveti

Kayseri Şeker Fabrikası tesislerinde gerçekleştirilen iftar yemeğine Vali Kamçı’nın yanı sıra Vali Yardımcıları Mehmet Emin Avcı, Baha Başçelik, Zekeriya Güney, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, kamu kurum ve kuruluşlarının il ve bölge müdürleri ile gaziler ve yakınları katıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Vali Kamçı, gaziler ve yakınları ile iftar sofrasında buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Ramazan ayının Türk milleti ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ülkeye yönelik gerçekleştirilen terör saldırılarında ve 15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan vatandaşların Türk istiklali ve istikbalinin teminatı olduğunu ifade eden Vali Kamçı, şöyle devam etti:

“Sizlerin verdiği mücadele ile bugün burada huzur ve güven içerisinde olduğumuzu biliyoruz.Bize düşen sizin bıraktığınız yolda vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, bağımsızlığımıza ve kardeşliğimize sahip çıkmaktır.Göstermiş olduğunuz bu mücadelenin karşılığını bu dünyada sizlere verebilmemiz elbette mümkün değil.Sizlere, sevdiklerinizle birlikte hayırlı uzun ömürler diliyorum.Allah sizlerden razı olsun.”

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ise, Türk milletinin vatanı için büyük fedakârlıklar gösteren şehit ve gazilere minnet borcu olduğunu ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak her zaman şehitler aileleri ve gazilerin yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Vali Kamçı, gaziler ve yakınlarının sorunlarını dinleyerek, onlarla fotoğraf çektirdi.