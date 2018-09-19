Kayseri Valisi Süleyman Kamçı: "Gazilerimizle her zaman iç içeyiz"

19 Eylül Gaziler Günü Anma etkinliklerinde konuşan Vali Süleyman Kamçı, "Bu ülke, bu vatan için canını, bir organını feda eden insanlarımıza devletimizin de sahip çıkması anlamında gerekli olan şeyler yapılıyor" dedi.

Anma etkinlikleri ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Sırasıyla Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanvekili 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanı Tuğgeneral Selçuk Aygün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı'nın anıta çelenk sunumunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Dernek Başkanı Balcı yaptı. Balcı konuşmasında ‘Gazi' unvanının Atatürk'ten kendilerine intikal eden en büyük miras olduğunu belirterek; "Dünyanın en güçlü ve kudretli devletli Osmanlı İmparatorluğu 1699 tarihinden itibaren güç ve kudretini muhafaza edemeyerek toprak kaybıyla birlikte gerilemeye başladı. Bu gerileme 1. Dünya Savaşı sonuna kadar devam etti. Gözünü Türk'ün anavatanına göz diken emperyalist güçlerin en büyük hayali Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığını sona erdirmekti. Haçlı Ordusu niyetine bürünen emperyalist güçlerin 1. Dünya Savaşı sonunda hazırladıkları ve ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşmasını milletimize zorla kabul ettirmek üzere Yunan ordusunu Anadolu içlerine doğru sürdüler. Esareti ve işgali kabul etmeyen Türk Milleti bu duruma bir son vermeliydi. 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki kahraman Türk Ordusu, emperyalistlerin maşası olan Yunan ordusunu, 22 gün 22 gece süren dünyanın en kanlı muharebelerinden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi'nde tarihinin en büyük bozgununa uğratmıştır. Yunan ordusu 1 sene sonra Dumlupınar'da aynı akıbete uğratılarak topraklarımızdan kovulmuştur. Sakarya Meydan Muharebesi Türk Ordusu'nun geri çekilme sürecine son vermiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 19 Eylül 1921 tarihinde bu emsalsiz zaferin anısına Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türk Milleti adına ‘Gazi' unvanı ve mareşallik rütbesi tevcih etmiştir. 19 Eylül Atatürk ile birleştiği bir gündür. Gururla taşıdığımız ‘Gazi' unvanı atamızdan biz gazilere intikal eden en büyük mirastır. 19 Eylül muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Kahraman gaziler, gününüz kutlu olsun. Sizler, en büyük gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşayan temsilcilerisiniz. Sizler, şehitlerimizle birlikte cumhuriyetimizin teminatı temel taşlarısınız. Bugün Türk Ordusu karşısında her defasında hüsrana uğrayan dünya emperyalist güçleri, iç ve dış terör örgütlerini kullanarak amellerini tekrar gerçekleştirme gayreti içerisindedirler. Terör örgütü mensubu hainler, bu güçlere aynı amaçla hizmet etmektedirler. Hainlerin hedefi ülkede karışıklık çıkarmak, Türk Ordusunu yıpratmak, Türkiye cumhuriyetini bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmekle birlikte ülkemizin düşmanı olan ülkelerin menfaatleri doğrultusunda sömürü planı olan Sevr'in gerçekleşmesini sağlamaktır. 15 Temmuz'da devletimizin tüm kademelerinde yuvalanan millet ve cumhuriyet düşmanları darbe teşebbüsünde bulunmuşlardır. Bu darbe teşebbüsünde başta ordumuzun gerçek vatansever askerleri, emniyet teşkilatımız ve asil milletimizin kahraman evlatları geçit vermemişlerdir. Türk Milletinin azim ve iradesi karşısında her zaman hüsrana uğrayacaklardır. Topraklarımızın bir daha istila edilmesine, bölünmesine, vatanımıza göz dikilmesine ne biz ne de bizden sonraki nesil müsaade etmeyecektir" diye konuştu. Konuşmanın ardından şiirlerin okunmasıyla çelenk sunma programı sona erdi.

Daha sonra Vali Süleyman Kamçı ve beraberindekiler Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette konuşan Vali Kamçı; "Gaziler ve şehitlerimize önem veriyoruz. Devlet, millet, yönetimler olarak şehit ve gazilerimize çok değer vermeye çalışıyoruz. Fazlasıyla da hak ediyorlar. Bu ülke, bu vatan için canını, bir organını feda eden insanlarımıza devletimizin de sahip çıkması anlamında gerekli olan şeyler yapılıyor. Sadece bir günde gazilerimizi anmak değil, biz gazilerimizle her zaman iç içeyiz. Tüm gazilerimize sağlıklar diliyor, Gaziler Gününü kutluyorum" dedi.

Dernek Başkanı Balcı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz, Allah razı olsun. Yanımızda olduğunuzu biliyoruz" diye konuştu.