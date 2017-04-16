Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:02

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı

Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunda vatandaşlık görevini yerine getiren Kayseri Valisi Süleyman Kamçı Kayseri’de şu ana kadar herhangi bir olumsuz olay meydana gelmediğini söyledi.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı oyunu kullandı

16 Nisan 2017 13:02


Kayseri Valisi Süleyman Kamçı eşi Ayşe Kamçı ile birlikte Refika Küçükçalık İlköğretim Okulunda oyunu kullandı. 2158 no’lu sandıkta oy kullanan Vali Süleyman Kamçı, kentte şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ifade etti. Vali Süleyman Kamçı, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Bugün tüm Türkiye’de olduğu gibi Kayserimizde de referandum oylaması yapıldı. Biz de vatandaşlarımızla birlikte vatandaşlık görevimizi yaptık, her şeyin daha güzel olacağı temennisiyle oyumuzu kullandık. Şu ana kadar Kayseri’mizde olumsuz bir olay meydana gelmedi, akşama kadar da olmayacağını umut ediyoruz. Saat 17.00’da sandıklar kapanacak, üç saat içerisinde de sonuçların belli olacağını tahmin ediyorum.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    19°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    19°C
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:09
  • Güneş :05:53
  • Öğle :12:49
  • İkindi :16:32
  • Akşam :19:23
  • Yatsı :20:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!