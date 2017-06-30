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30 Haziran 2017 16:35

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı

Kayseri Şeker’in Kayseri ve Boğazlıyan Şeker Fabrikaları bünyesinde Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında 8-14 yaş gurubunda öğrencilere yönelik Futbol, Güreş, Satranç branşlarında ücretsiz olarak açılan yaz kursları başladı.

Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı

30 Haziran 2017 16:35


600 öğrencinin yararlanacağı Kayseri Şeker yaz sporu okullarında branşlar dışında Kocasinan İlçe Müftülüğü nezaretinde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerinin de verileceği ve 3 Temmuz’da başlayan kursların 8 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.




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