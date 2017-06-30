Kayseri ve Boğazlıyan Şeker 2017 yılı yaz kursları başladı

600 öğrencinin yararlanacağı Kayseri Şeker yaz sporu okullarında branşlar dışında Kocasinan İlçe Müftülüğü nezaretinde Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi derslerinin de verileceği ve 3 Temmuz’da başlayan kursların 8 Ağustos’ta sona ereceği belirtildi.