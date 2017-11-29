Kayseri ve bölgenin en büyük camisi ibadete açıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çalışanların dini vecibelerini yerine geçirmeleri amacıyla Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ diye nitelendirdiği Selimiye Cami’nden esinlenilerek projelendirilen caminin inşaat çalışmaları 23.11.2013 tarihinde başladı. Kayserinin en büyük, ülke genelinde ise diğer büyük camiler arasında ön sıralarda yer alan caminin ismi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu’nun kararı ile ‘Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Cami olarak belirlenen cami, yaklaşık 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı. Yapımına, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Cami Yaptırma ve Güzelleştirme Derneği’nin de destek olduğu Kayseri Organize Sanayi Fevzi Mercan Cami, Mevlid Kandili’nde ibadete açıldı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan yaptığı konuşmada, ortaya çıkan eserin söylenmek istenen ne varsa kendisinin söylediğini ifade ederek, cami hakkında bilgiler verdi. Nursaçan, “Büyük usta Mimar Sinan’ın Selimiye Cami’nden esinlenerek projesi hazırlanan bu caminin inşaatına 2013 yılı içerisinde başlanmıştır. Toplam 25 bin metrekarelik alan olan caminin ana kubbe yüksekliği 41 metre çapı ise 32 metredir. Ana kubbe 5 yarı kubbeyle desteklenmektedir. Camimizin hat, nakış, motif ve süsleme sanatında Selimiye Cami’nden örnek alınmıştır. Camiye 3 ayrı kapıdan girilmekte olup, çivisiz, tamamı geçmeli sistem el oyması kündekari ahşap tekniği kullanılmıştır. Caminin 333 penceresi, 1 açık otoparkı bulunmaktadır. Camide su kaynaklı ısı pompası kullanılarak yerden ısıtma ve serinletme sistemi kullanılmıştır. 73 metre uzunluğunda 4 minareli olan cami 10 bin kişi kapasitelidir. Cami inşaatı için Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü kaynaklarından 14 milyon, bağışlardan ise 7 milyon destek sağlanmıştır. Bugünkü değerlere göre caminin yaklaşık maliyeti 40 milyon Türk Lirası civarındadır. Bu mabedin inşa ve temelinde emeği geçen ve maddi manevi desteğini esirgemeyen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve yönetim kurulu üyelerine ayrıca Kayseri Organize Sanayi Müdürü ve yardımcısına, OSB’de görevli birim amirleri ve çalışanlarına, mimarına, mühendisine, müteahhitine ve çalışanına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Eski Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necmettin Nursaçan da konuşmasında, “Ne kadar güzel bir an yaşıyoruz. Sebep olanlardan Mevlam razı olsun. Sevgili peygamberimiz Mekke’den Medine’yi Münevvere’ye geliyor, ilk işi cami yapmak. Cami bu kadar mı önemli? Evet, bu kadar önemli. Efendimizin birinci işi cami yapmak, ikinci işi talebelerin kalacağı yeri yapmak. Üçüncü iş insanları barıştırmak" diye konuştu.

Kayseri’ye ve Organize Sanayi Bölgesi’ne yakışan bir cami olduğunu belirten Vali Süleyman Kamçı ise, “Bu güzel caminin ilimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir cami oldu, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Fevzi Mercan Cami ilimize, Organize Sanayi Bölgemize yakışır, güzel bir cami oldu. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Burada yapılacak ibadetlerin İslam aleminin huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven de yaptığı konuşmada caminin yapımında emeği geçenlere ve hayırseverlere teşekkürlerini iletti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından caminin yapımında katkıları bulunan hayırseverlere plaket takdim edildi. İl Müftüsü Şahin Güven tarafından yaptırılan duanın ardından mevlit programına geçildi. Programa Vali Süleyman Kamçı’nın yanı sıra vali yardımcıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile ilçe belediye başkanları, kurum kuruluş müdürleri ve vatandaşlar katıldı.