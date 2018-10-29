Turnuvada, Kayseri ve Mersin halı silahlar kategorisinde kardeş şehir oldu.

Kayseri 2'nci Ana Bakım Merkez Komutanlığı ‘İlk Hedef Akdeniz' poligonunda, 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay Tayfun Türkoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan turnuvaya Vali Yardımcısı Zekeriya Güney, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Başhakemi Ertuğrul Toprak, Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ve öğrencilerin velileri katıldı. turnuva, Mersin Akdeniz Spor Kulübünden 15, Kayseri'den 24 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Final maçlarıyla beraber Kayserili sporcular 6 altın madalya alarak birinci oldu. Turnuvada madalya alan sporcular 21-25 Kasım'da düzenlenecek olan Mersin Türkiye Kupasına katılacak.

Ayrıca, Kayseri- Mersin şehirleri bu turnuva ile beraber havalı silahlar kategorisinde kardeş şehir ilan edildi.

Madalya alan sporcuların isimler şu şekilde:

Büyük Bayanlarda Sevda Şeker, Genç Erkeklerde Kemal Ata Türkoğlu, Yıldız Bayanlarda Zehra Koçak, Yıldız Erkekler de Uygar Şahin, Minik Bayanlarda Hasret Nur Korkut,Minik Erkelerde Mert Şenol Balcı.