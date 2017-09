Kayseri ve Türkiye’nin yeni üretim merkezi Beydeğirmeni Besi Bölgesi

Beydeğirmeni bölgesindeki 5,5 milyon metrekare alanın Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük üretim alanı olacağını ifade eden Başkan Mustafa Çelik, bu alanı tespit ederken rüzgar yönü, su kaynakları, arazinin coğrafi konumu, çevresel etkileri, yakın ve ulaşılabilir olması, kent içi meskun mahallerden uzak bulunması gibi pek çok kriterde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“Tüm alt yapıyı büyükşehir belediyesi yapacak”

Konu ile ilgili her kişi, kurum ve kuruluştan görüşler alarak ve çalıştaylar düzenleyerek dikkatli bir planlama yaptıklarını vurgulayan Başkan Çelik, “5,5 milyon m2’lik alanın yaklaşık 2 milyon m2’sinde yol, yeşil alan, sosyal donatı alanları, ticari alanlar vb. olacak. Burada farklı büyüklüklerde 800 besi ahırı arsası oluşturulacak. Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin tüm alt yapısı belediyemiz ve bağlı kuruluşlarımız tarafından yapılacak. Besi bölgesinde ahırların yanı sıra karantina bölgesi, kesimhaneler, veteriner üniteleri ve hayvan kliniği olacak. Hayvan atıklarının toplanması ve bertaraf işini Büyükşehir olarak biz yapacağız. Bu atıkları değerlendirmek için Biogaz Santrali kuracağız. Et ve et ürünleri ihtisas OSB’sini de bu bölgeye yakın bir yerde planlıyoruz” dedi.

“Spekülatif satış olmayacak”

2018 yılı Mayıs-Haziran aylarına Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nde planladıkları parselleri hak sahiplerine teslim etmeyi düşündüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, “Bir taraftan biz altyapıyı tamamlarken, diğer taraftan da arsa sahipleri besi ahırlarını yapmaya başlayabilecekler. 2019 yılı başına kadar tüm altyapıyı bitirmeyi hedefliyoruz. Burada, ihale yolu ile, üreticileri bir yarışa sokarak fahiş fiyatlara çıkaracak bir satış modelini uygulamayacağız. Sabit ve tek bir m2 fiyatı belirledik. Öncelikle gerçek ihtiyaç sahiplerini belirlemek için talep toplama işi başlattık. Sonrasında gelen arsa büyüklüğü sayısı taleplerine göre kura çekerek hak sahiplerini belirleyeceğiz. M2 fiyatları 50 TL+KDV olacak ve ödemesi de %20’si peşin, kalanı 24 taksitle olacak. Kesinlikle spekülatif, kar amaçlı satış yapmayacağız. Belli sürede inşaata başlama, yine belli bir sürede de işletmeye geçme şartı koyacağız. İlerleyen zamanlarda alt yapı yapım bedeli adı altında başka bir bedel de talep etmeyeceğiz” diye konuştu.

Beydeğirmeni Besi Bölgesi’nin Kayseri’nin geleceğine yapılmış en önemli yatırımlardan birisi olacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, en az 4 bin kişiye doğrudan iş kapısı olacak, her yıl 800 milyon TL kaynağı şehir ekonomisine aktaracak, 1 milyar TL büyüklüğünde bir projenin temelini attıklarını söyledi. Başkan Çelik, bu projeyle Kayseri ve Türkiye’nin en büyük hayvancılık üretim merkezini şehrimize kazandıracaklarını kaydetti.