Kayseri Yavuzspor: 1 Trabzon 3861spor: 0

1.
Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Yavuzspor ile Trabzon 3861spor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yavuzspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
YAVUZSPOR: 1
TRABZON 3861SPOR: 0
STAT: Argıncık 2 Nolu Saha
HAKEMLER: Aydoğan Mantar Adem Kaygısız Ahmet Safa Fındık
SAHA KOMİSERİ: Veysel Yalçın
YAVUZSPOR: Kadir Demirel Sedat Özdemir Burak Ekici İdris Kızıl Selçuk Çalışkan Hacı Osman İsmail Mete Tugay Taşoluk Ahmet Çolak Ali Püsküllü Alper Demirel
TRABZON 3861SPOR: Osman Demirtaş Mücahit Yelen Muhammed Selim Yaşar Tolga Göçmen Eren Keleş Batuhan Algün Erdal Kartal Eren Akbaş Arif Can Saraçlı Cemil Kartal Furkan Emre Ak
GOLLER: Dk.76 Tugay Taşoluk (Yavuzspor)
KIRMIZI KART: Dk.90+4 Cemil Kartal (Trabzon 3861Spor)