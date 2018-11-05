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Kayseri Yavuzspor: 1 Trabzon 3861spor: 0

1.

Amatör Küme A Grubu'nda mücadele eden Yavuzspor ile Trabzon 3861spor, Argıncık Stadı'nda karşı karşıya geldi. Yavuzspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak galibiyet serisini 3 maça çıkardı.


YAVUZSPOR: 1


TRABZON 3861SPOR: 0


STAT: Argıncık 2 Nolu Saha


HAKEMLER: Aydoğan Mantar Adem Kaygısız Ahmet Safa Fındık


SAHA KOMİSERİ: Veysel Yalçın


YAVUZSPOR: Kadir Demirel Sedat Özdemir Burak Ekici İdris Kızıl Selçuk Çalışkan Hacı Osman İsmail Mete Tugay Taşoluk Ahmet Çolak Ali Püsküllü Alper Demirel


TRABZON 3861SPOR: Osman Demirtaş Mücahit Yelen Muhammed Selim Yaşar Tolga Göçmen Eren Keleş Batuhan Algün Erdal Kartal Eren Akbaş Arif Can Saraçlı Cemil Kartal Furkan Emre Ak


GOLLER: Dk.76 Tugay Taşoluk (Yavuzspor)


KIRMIZI KART: Dk.90+4 Cemil Kartal (Trabzon 3861Spor)

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