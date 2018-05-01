Kayseri’de 1 Mayıs

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında Cumhuriyet Meydanı, Yoğunburç ve İstasyon Caddesi’nden gelen gruplar Kocasinan Belediyesi ile Mimarsinan Parkı arasındaki caddede buluştu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı 1 Mayıs Yürüyüşü’ne çeşitli siyasi parti, sendika ve derneklerden üyeler katıldı. Katılımcılar toplanma alanlarına polis tarafından kurulan arama noktalarında tek tek aranarak alındı. Tertip komitesi adına kalabalığa konuşan Ulaş Apaydın, “Biz emekçilerin bedeller ödeyerek kazandığı 8 saatlik çalışma, sigorta, kıdem tazminatı hakları kimse bize vermedi. Bu haklarımızı işçiler, emekçiler ölümler pahasına mücadele ederek kazandı, kazandık” dedi.

1 Mayıs kutlamaları konuşmaların ardından düzenlenen etkinliklerle sona erdi.