Kayseri'de 104 genç çiftçiye 520 tane büyükbaş hayvan dağıtımına başlandı

Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başlanan Genç Çiftçi Projesi ile genç çiftçilere 30 bin TL hibe desteği veriliyor.

Proje kapsamında, 2018 yılı içerisinde 16 ilçedeki 96 genç çiftçinin her birine 5'er adet sığır ve 8 üreticiye 5'er adet manda olmak üzere toplam 520 adet büyükbaş dağıtılacak. 2018 yılı için şu ana kadar 13 ilçede büyükbaş hayvan dağıtımı tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de Hacılar, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yapılacak olan dağıtım ile birlikte toplam 104 genç çiftçiye 520 adet büyükbaş hayvan dağıtılmış olacak.

Genç Çiftçi Projesi kapsamında dağıtımı gerçekleştirilen hayvanların tamamı hibe olup, toplam 104 genç çiftçiye 3 milyon 120 bin TL hibe verilmiş olacak.