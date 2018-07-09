Kayseri’de 15 Temmuz Bulvarı açılıyor

Toplantıda 53 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Talas-OSB arasına açılacak olan 50 metrelik bulvara isim verilmesi konusu da gündeme geldi. Bu konuda verilen teklif oybirliği ile kabul edilerek bulvarın ismi 15 Temmuz Bulvarı oldu.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısının ilk oturumuna Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Toplantıda ağırlıklı imar bayındırlık komisyonunun hazırladığı raporlar olmak üzere 53 gündem maddesi ele alındı.

Meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisi de Büyükşehir Belediyesi’nce OSB ile Talas arasına açılan 50 metre genişliğindeki bulvarın ismiyle ilgili verilen teklifti. Bulvara 15 Temmuz Bulvarı adının verilmesi meclis üyelerinin oybirliği ile karar altına alındı. Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, 15 Temmuz Bulvarı’nın temelinin 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de atılacağını hatırlatarak törene tüm meclis üyelerini davet etti.