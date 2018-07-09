Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2018 17:04

Kayseri’de 15 Temmuz Bulvarı açılıyor

Büyükşehir Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantısını yaptı.

Kayseri’de 15 Temmuz Bulvarı açılıyor

09 Temmuz 2018 17:04

Toplantıda 53 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda Talas-OSB arasına açılacak olan 50 metrelik bulvara isim verilmesi konusu da gündeme geldi. Bu konuda verilen teklif oybirliği ile kabul edilerek bulvarın ismi 15 Temmuz Bulvarı oldu.


Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısının ilk oturumuna Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlık etti. Toplantıda ağırlıklı imar bayındırlık komisyonunun hazırladığı raporlar olmak üzere 53 gündem maddesi ele alındı.


Meclis toplantısının en önemli gündem maddelerinden birisi de Büyükşehir Belediyesi’nce OSB ile Talas arasına açılan 50 metre genişliğindeki bulvarın ismiyle ilgili verilen teklifti. Bulvara 15 Temmuz Bulvarı adının verilmesi meclis üyelerinin oybirliği ile karar altına alındı. Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk, 15 Temmuz Bulvarı’nın temelinin 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00’de atılacağını hatırlatarak törene tüm meclis üyelerini davet etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç