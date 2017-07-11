Kayseri’de 15 Temmuz Haftası törenleri Şehitlik ziyaretiyle başladı

Kayseri’de 15 Temmuz Haftası etkinlikleri Kartal Şehitliği ziyareti ile başladı. Ziyarete Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, milletvekilleri ve Kayseri protokolü katıldı. Bakan Özhaseki ve beraberindekiler önce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından temin edilen karanfilleri şehitlerin mezarlarına bıraktı ve şehit aileleri ile sohbet etti.

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in okuduğu duanın ardından Bakan Özhaseki gazetecilere açıklamada bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin yalnızca Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini ilgilendirmediğini, çevre coğrafyada özellikle Ortadoğu’da Türkiye’yi lider olarak benimsemiş ülkelerin kaderini de etkilediğini belirten Bakan Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyası bizlere bin yıldır anavatan oldu. Şükürler olsun ki millet olarak özgürlüğümüze düşkünüz. Bayrağın göklerde hür olarak dalgalanması, insanlarımızın özgürlüğü karşısında hepimiz canlarımızı seve seve vermeye hazırız. Bunu en son 15 Temmuz’da bir kez daha gördük. Aslında 15 Temmuz’daki olay daha önce yapılmış darbe girişimlerinden biri değildi. Biraz daha farklıydı. Elbette ki bir darbe girişimiydi ama Türkiye’deki istiklalimizin, istikbalimizin son bulması için yaptıkları bir darbeydi bu. Türkiye’de yapılan bu darbe girişimi aynı zamanda da mazlumların bütün ümidini yıkma girişimiydi. Çünkü yaşadığımız coğrafyada bulunan ve bizim değerlerimizi taşıyan ne kadar insan varsa, Türkiye için dua eden ne kadar insan varsa onların da bütün ümitlerini yıkma girişimiydi. Cenab-ı Hakk’a şükürler olsun ki, yerin altında yatan binlerce insanın duaları, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşuyla insanları yönlendirmesi, sonra da milletimizin önce Allah’a sonra liderimize güvenip canlarını hiçe saymaları o günkü darbe teşebbüsünü bertaraf etti, püskürttü. Rabbim bir daha böyle kötü bir gün göstermesin, öyle bir girişimde bulunmalarına dahi izin vermesin. Çünkü Türkiye’nin böyle bir teşebbüsle istiklalinin ve istikbalinin mahvolması demek bir taraftan bu milletin yıkılması demek olduğu gibi bir taraftan da bize ümidini bağlamış olan, kendi değerlerimizi taşıyan coğrafyadaki tüm mazlumların da yok olması demektir.”

“1 yıldır terörle etkin mücadelemiz sürüyor”

Bir yıldan bu yana FETÖ terör örgütü başta olmak üzere DEAŞ, PKK ve DHKPC’ye karşı da etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten Bakan Özhaseki, “Bu topraklarda ne yazık ki binbir türü harflerle ifade edebileceğimiz terör örgütleri türüyor. Bunların birçoğu da dışarıdan müthiş destekler görüyor, bunların da farkındayız. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde 15 Temmuz’u atlattığımız gibi PKK’lılarla da müthiş bir mücadele verdik. Yurt dışında DEAŞ’a kaarşı müthiş bir mücadele verdik. Bir taraftan da dost gibi gözüken Türkiye’yi ekonomik olarak çökertmek isteyen o Batılı güçlere karşı da müthiş bir mücadele verdik. Allah’a hamd olsun hükumet olarak bizler çalışıyoruz, durmuyoruz, gayret ediyoruz, ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. Güzel günler de bizi bekliyor. FETÖ gibi, DHKPC gibi, DEAŞ gibi gerek dini duygularımızı gerekse milli hislerimizi kullanarak ortaya çıkan örgütlere karşı çok uyanık olunması lazım. 40 yıl boyunca bu millete hem dindarız diyecekler hem hizmet ediyoruz diyecekleri, bizi destekleyin lütfen çocuklarınızı yetiştiriyoruz diyecekler ve riyakarlık ve takiyyenin hiçbir Müslümana yakışmayacak kadar çok çeşidini bir arada uygulayacaklar ve sinsice besleyecekler ve büyüyecekler. Gerçek yüzleri gözüktü, insanlar çocuklarını okula teslim ederken biraz daha dikkatli olmalılar. Bu insanlara yardım ederken dikkatli olmalı ve bunların tekrar vücut bulmaması için de herkes üzerine düşeni yapmalı. Rabbim bu milletin büyüklüğü sayesinde bunları bertaraf ettirdi ama bundan sonra bunların yaşanmaması için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehitlik ziyaretinin ardından Hunat Camii’de şehitler adına mevlit okutuldu.