Kayseri’de 19 Mayıs coşkusu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Türk genci, tarihin her döneminde içinde bulunduğu zorlukların üstesinden gelmiştir” dedi.

Atatürk Spor Kompleksi’nde düzenlenen etkinlikler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. Ardından etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, “Türk genci tarihin her döneminde içinde bulunduğu zorlukların üstesinden gelmeyi başarmıştır. 1071’de Malazgirt’te Alparslan zafer için Türk gençlerine güvendi ve yanılmadı. 1453’de Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fethetmek için Türk gençlerine güvendi, güveni boşa çıkmadı. 1915’te Çanakkale savaşlarında Türk milleti gençliğe güvendi, milletimiz yanılmadı. Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk özgürlük yolunda Türk gençliğine güvendi ve onun güveni de boşa çıkmadı. Son olarak bu gençlik 15 Temmuz hain darbe girişiminde de tüm onur ve asaletiyle tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkarak dün olduğu gibi bugünde güveni boşa çıkarmadı” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Öğrencilerin gösterileri, izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı. Düzenlenen etkinlikler, protokolün açılan stantları gezmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.