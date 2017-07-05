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05 Temmuz 2017 04:51

Kayseri’de 2 aile birbirine girdi: 2 ölü 15 yaralı

Kayseri’de 2 aile arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Kayseri’de 2 aile birbirine girdi: 2 ölü 15 yaralı

05 Temmuz 2017 04:51


Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesindeki Kocaoğlan mahallesinde meydana gelen olayda, önceden husumetli 2 aile arasında çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, Ötebatan mahalle muhtarı Bekir S. (40) ve amcası Mustafa S. Olay yerinde hayatını kaybetti, kavgaya karışan her 2 aileden 15 kişi de yaralandı.


İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, hayatını kaybeden Bekir S. Ve Mustafa S.’nin cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Yaralanan 15 kişi de sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ayrıca, mahalleye giriş çıkışlara bir süre izin verilmedi. Jandarma ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgada hayatlarını kaybedenlerin yakınları sinir krizi geçirdi.


Kavgada silah kullanan şahısların yakalanması için geniş çaplı arama başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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