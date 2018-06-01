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01 Haziran 2018 16:59

Kayseri’de 2 gün arayla ikinci sel

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle 2 günde ikinci sel felaketi yaşandı.

Kayseri’de 2 gün arayla ikinci sel

01 Haziran 2018 16:59

Sağanak dolayısıyla evleri su basarken, kanallarda taştı.


Kayseri’nin Bünyan ilçesinde öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış dolayısıyla sel meydana geldi. İlçesinin ortasından geçen kanal, yağış nedeniyle taşarken, kanalın yanında bulunan evleri de su bastı. Belediye ekipleri sel felaketinin ardından çalışmalarını artırırken, evlerini su basan vatandaşlar da ellerindeki kovalar ile suyu tahliye etmeye çalıştı. Sel dolayısıyla mahsur alan vatandaşlar, belediye ekiplerince kepçe ile kurtarıldı.


Öte yandan, Bünyan ilçesinde 2 gün önce meydana gelen sel felaketinde de kaldırım taşları söküldü.




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