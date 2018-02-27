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27 Şubat 2018 08:51

Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kayseri’de 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

27 Şubat 2018 08:51


Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas yolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 58 NN 971 otomobil ile 38 BA 106 plakalı otomobil çarpıştı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Ekrem Y. (37) kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazaya karışan otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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