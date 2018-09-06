Kayseri’de 20 okul MOBESE sistemine entegre edilecek

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Kamçı, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Vali Kamçı, uyuşturucu il mücadele konusunun sadece güvenlik güçlerini ilgilendiren bir konu olmadığını vurgulayarak, uyuşturucu ile mücadelenin kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızı ilgilendiren bir konu olduğunu belirtti.

Vali Kamçı, uyuşturucu ile mücadelenin genellikle gençlerimizi ilgilendiren bir konu gibi algılandığını ifade ederek, “ Uyuşturucu ile mücadele konusu daha çok okullarımıza yönelik gibi algılanmaya devam ediyor. Bizim amacımız okullarımızda eğitim ve öğretimin en iyi şekilde yapılabilmesini sağlamak. Bu arada da uyuşturucu müptelası çocuklarımızı bu zehirden uzak tutabilmek. Bu konuda tüm kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde çalışıp elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Vali Kamçı, 2018-2019 eğitim öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağını ifade ederek, dönemin huzurlu bir şekilde geçmesini temenni etti.Yeni eğitim-öğretim yılında 20’den fazla okulun MOBESE sistemine entegre edileceğini ifade eden Vali Kamçı, öğrencilerin güvenliğini sağlamak açısından bu sistemin önemli olduğunu belirtti.

Taşımalı eğitim ve servis araçları konusuna da değinen Vali Kamçı, “Taşımalı eğitim ve servis araçları konusunda çok şükür hiçbir aksaklık söz konusu olmadı. Taşıma işini üstlenen arkadaşlar çıkan yönetmeliğin ilerisindeler. Taşımalı eğitim ile alakalı okullarımızda gelen araçların kontrolü yapılıyor. Araçlarda gelemeyen öğrenci varsa velisine mesaj yolu ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca bu araçların kontrolü emniyet ve jandarma ekipleri tarafından en iyi şekilde yapılıyor” ifadelerini kullandı.

2018 yılının genel bir değerlendirilmesinin yapıldığı toplantı, karşılıklı görüş alış verişlerinin yapılmasının ardından sona erdi.