Kayseri’de 205 görme engelliye ’gören göz cihazı’ dağıtılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından koordine edilen ’Gören Göz Cihazı Projesi’ kapsamında gören göz cihazı Kayseri’de dağıtılmaya başlandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde dağıtımına başlanan cihazı almak için 235 görme engelli vatandaş başvurdu. Cihaz hakkında bilgiler veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, "Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın ortaklaşa gerçekleştirmiş olduğu ‘Gören Göz Cihazı Projesi’nin son günüdür. Kayserimizde şuan 235 tane görme engelli vatandaşımız başvuruda bulundu. Şuan itibariyle de bakanlığımızdan 205 tane cihazımız geldi. Bu gören göz cihazımızın en önemli özelliklerinden bir tanesi, görme engelli olan vatandaşlarımızın özellikle telefon içerisinde yüklenen komutlarla gidecekleri yere daha kolay ulaşabilmeleri ve sosyal yaşamlarını daha rahat hareket ettirebilmeleri için tasarlanmış oldukça teknolojik bir cihazdır. Bunun içerisinde en önemli özelliklerinden bir tanesi, bizimde ilk defa duyduğumuz navibastondur. Bu bir nevi baston görevini görüyor" diye konuştu.

"Görme engelli vatandaşlar için çok avantajlı"

Cihazı almaya gelen yüzde 90 görme engelli Sinan Özalp da, “Gören göz cihazı almak için buradayım. Bu cihazı ve bu projeyi düşünen devlet büyüklerimize çok teşekkür ederim. Görme engelli vatandaşlar için çok avantajı olan bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Gören insanlar gözlerini kullanarak hayatlarını idame ettiriyorlar ama görme engelliler genel anlamda teknolojiyi kullanarak eksiği gidermeye çalışıyorlar. Teknoloji günümüzde en üst seviyelere ulaştı. Bunun da devlet eliyle görme engellilere ulaşıyor olması çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Özellikle hiç görmeyen arkadaşlar için el ayak olacak bir cihaz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.