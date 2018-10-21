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Kayseri'de 29 Ekim Provası

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın kutlamaları öncesinde Kayseri’de prova yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamaları öncesinde Kayseri'de prova yapıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama provası nedeniyle Sivas Caddesi, Büyükşehir Belediyesi ile Sahabiye Medresesi'ne kadar olan bölüm trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çevre güvenliğini aldığı provalarda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, halk oyunu gösterileri, jimnastik gösterileri ile günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Bandosunun müzik dinletisinin ardından öğrenciler, askerler ve polis ekiplerinin oluşturduğu kortejin geçit töreni gerçekleştirildi.


Vatandaşlar geçit töreninde askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

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