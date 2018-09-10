Kayseri'de 30 adrese eş zamanlı operasyon: 15 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından, Kayseri'de ikametlerden ziynet eşyası ve para hırsızlığı olayı ile ilgili olarak 4 ay süren kapsamlı çalışma neticesinde 25 faili meçhul olayın şüphelisi olarak 28 kişi belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından belirlenen 28 şüphelinin yakalanması için bu sabah, Özel Harekat Polisleri'nin de desteği ile 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda belirlenen adreslerde polis ekipleri evleri didik didik ararken, evlerin çatı katları da kontrol edildi. Polis ekipleri tarafından 28 şüpheliden 15'i yakalanırken, 1 aranan şahıs ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Yetkililer, operasyon neticesinde 25 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığını bildirdi.