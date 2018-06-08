Kayseri’de 300 bin 86 öğrenci karne aldı

Kayseri’de 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle beraber öğrencilerde karnelerini aldı. Her yıl farklı bir okulda düzenlenen karne dağıtımı, bu senede protokolün katılı ile Mustafa Özdal İlköğretim Okulu’nda düzenlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, Melikgazi İlçe Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, burada yaptığı açıklamada, Kayseri’de 300 bin 86 öğrencinin karne alacağını söyleyerek, " Bin 83 okul, 300 bin 86 öğrenci, 19 bin 319 öğretmen ve idareci ile 2017-2018 eğitim ve öğretim yılını kazasız belasız tamamladık. Proje ve eğitimlerle dolu geçen eğitim döneminde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tatile girdi. Öğrencilerimizin yaz tatilde dinlenmeleri, kitap okumaları ve sosyal etkinliklere katılmalarını istiyorum" dedi.