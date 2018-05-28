Kayseri’de 369 okulda ‘Beyaz bayrak’ dalgalanıyor

Bu okullarla birlikte Kayseri’de beyaz barak dalgalandıran okul sayısı 369 oldu.

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, “Beyaz bayrak almak isteyen okullar il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine müracaat ederek projeye sahil olurlar. Projeye dahil olan okullar protokolde belirtilen kriterlere uyması esas alınarak İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü Çevre ve Çalışan Sağlığı birimince yetkilendirilmiş teknik personellerce yerinde denetlenerek denetleme kriterlerini taşıyan okullara beyaz bayrak, sertifika ve pirinç levha takdim edilerek ödüllendirilirler. İlimiz toplamında 2018 yılı itibariyle beyaz bayrak, sertifika ve pirinç levhalı olan okullarımızın sayısı 2017-2018 eğitim öğretim yılında beyaz bayrak alan 147 okulla birlikte toplam sayı 369’dur. Bu sayının Kayseri için yeterli olmadığı bilincindeyiz. Amacımız en kısa sürede beyaz bayraklı okul sayısı oranını yüzde 50 civarına çıkartmaktır” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin hijyenik bir ortamda eğitim ve öğretimini sürdürmelerini istediklerini kaydeden İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı da, “Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitimi almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerimizde sağlıklı beslenme bilincini oluşturmak ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında 2 önemli proje hazırlanarak protokoller imzalanmıştır. Bunlardan biri 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan “Beyaz Bayrak” projesi diğeri ise Türkiye Sağlıklı Beslenme Ve Hareketli Hayat Programı kapsamında 2010 yılında ülkemiz genelinde başlatılan “Beslenme Dostu Okul” Projesidir. Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yürütülen “Beyaz Bayrak Projesi’’ kapsamında 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında yapılan denetimlerde 147 Okulumuz “Beyaz Bayrak” almaya hak kazanmıştır. Bununla birlikte şu ana kadar 369 okulumuzda sağlığı ve temizliği simgeleyen “Beyaz Bayrak’’ dalgalanmaktadır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından beyaz bayrak almaya hak kazanan okulların temsilcilerine bayrakları ve sertifikaları verildi.