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15 Eylül 2017 11:37

Kayseri’de 5 yeni ambulans hizmet verecek

Sağlık Bakanlığı Kayseri’ye 5 yeni ambulans gönderdi.

Kayseri’de 5 yeni ambulans hizmet verecek

15 Eylül 2017 11:37

Ambulanslar açılış töreni ile hizmete girdi.



İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen ambulans hizmet törenine Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ve çok sayıda sağlık personeli katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kayseri Valisi Süleyman Kamçı açılış konuşmasını yaptı.



İlde ambulans sayısı 100’e ulaştı



Kayseri’de, özel hastane ambulansları ile birlikte ambulans sayısının 100’e ulaştığını belirten Vali Süleyman Kamçı, “20-30 yıl öncesinde bir ilçede bir tane yarı çalışır ambulans vardı. Yani ilçelere birer tane bile ambulans düşmüyordu. Bugün için ambulans sayımız çok iyi durumda. Özel sektör ambulansları ile birlikte Kayseri’mizde 100’e yakın ambulans hizmet vermekte. Artık STK’lar bile özel ambulans alıp çalıştırmaya başladı. Vatandaşımız doğumdan ölüme kadar sağlıkla ilgili sıkıntılarında sağlık personelinden yardım almakta. Bu anlamda yapılanlar yeterli değil. Bundan dolayı Sağlık Bakanlığımız yeni ambulansları ilimizin hizmetine verdi. Arkadaşlarımızın kazasız belasız, güzel hizmetler yapmasını diliyor, hayırlı uğurlu olsun diyorum” diye konuştu.



Vakaya ulaşmada Türkiye ortalamasının üzerinde performans



İl Sağlık Müdürü Dr. İsmail Kılıç ise, kamu hastanelerinde 56 ambulans, 42 istasyon, ve aktif çalışan 559 sağlık personeli ile acil sağlık hizmetlerinin yürütüldüğünü söyledi. 2017’nin ilk 6 ayında 56 bin 202 vakaya müdahale edildiğini kaydeden Dr. İsmail Kılıç, “İlk 10 dakikada kentsel vakaya varış oranımız yüzde 94.5, ilk 30 dakikada kırsal vakaya ortalama varış oranımız ise yüzde 91.3’tür. Türkiye ortalamasının üstünde bir performans sergilemekteyiz” dedi.



79 bin 567 vakaya müdahale edildi



Dr. İsmail Kılıç sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bugün itibariyle çağrı merkezimize 1 milyon 260 bin 762 çağrı ulaşmış olup 79 bin 567 vakaya müdahale edilmiştir. Her geçen gün bu sayı artarak devam etmektedir. Verdiğimiz hizmetin kalitesini daha üst seviyelere taşıyabilmek adına Bakanlığımızın ilimize tahsis ettiği 5 yeni ambulansın teslim törenini yapmak üzer toplanmış bulunmaktayız. Bu konuda desteğini esirgemeyen başta Bakanlığımız olmak üzere ilimiz vekillerine ve bürokratlarına şükranlarımızı sunuyoruz. İlimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.




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